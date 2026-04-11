Мбаппе упал после контакта с Рейсом в штрафной, защитник «Жироны» мог попасть ему рукой по лицу. Игроки «Реала» просили пенальти, но арбитр не увидел нарушения

Команды сыграли вничью (1:1) в 31-м туре Ла Лиги.
На 88-й минуте Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником «Жироны» Витором Рейсом.
Килиан подогнул ноги и начал падать. Помимо контакта в ногах, возможно, Рейс также коснулся лица Мбаппе рукой.
Игроки «Мадрида» просили поставить пенальти, однако главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел нарушения в данном эпизоде.
До этого Мбаппе уже падал в штрафной во втором тайме после контакта с Алексом Морено. Тогда судья тоже не отреагировал, а футболисты «Жироны» предложили наказать француза за симуляцию.
