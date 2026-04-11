Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Метц
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
4
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Пиза
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Хоффенхайм
2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Монако
1
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Нефтехимик
0
Помазун о пенальти Барко: «Это не понты, очень сложно для вратаря. Латышонок сыграл отлично — выдержал позицию и остался на месте»

Вратарь «Спартака» Илья Помазун высказался об эпизоде с пенальти в матче c «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.).

Источник: Спортс‘’

На 40-й минуте полуфинальной игры Пути регионов FONBET Кубка России хавбек «Спартака» Эсекиэль Барко заработал пенальти и сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и голкипер петербуржцев Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.

— Как вы смотрите на манеру исполнения пенальти игроками, когда они совершают движения до удара и не выбирают угол до последнего — это понты?

— Не понты. Это очень сложно для вратаря — игрок может остановиться, посмотреть, а вратарь в этот момент делает движение. Но для нападающего сложно, когда вратарь стоит до последнего.

— Так мы дойдем до предположения, что Латышонок гениально сыграл в эпизоде с пенальти Барко.

— Он как раз остался на месте. Выдержал позицию и сыграл грамотно. Латышонок сыграл в этом моменте отлично, — сказал Помазун.