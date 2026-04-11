Помазун о пенальти Барко: «Это не понты, очень сложно для вратаря. Латышонок сыграл отлично — выдержал позицию и остался на месте»

На 40-й минуте полуфинальной игры Пути регионов FONBET Кубка России хавбек «Спартака» Эсекиэль Барко заработал пенальти и сам нанес удар с точки. Он несильно пробил низом по центру, и голкипер петербуржцев Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.
— Как вы смотрите на манеру исполнения пенальти игроками, когда они совершают движения до удара и не выбирают угол до последнего — это понты?
— Не понты. Это очень сложно для вратаря — игрок может остановиться, посмотреть, а вратарь в этот момент делает движение. Но для нападающего сложно, когда вратарь стоит до последнего.
— Так мы дойдем до предположения, что Латышонок гениально сыграл в эпизоде с пенальти Барко.
— Он как раз остался на месте. Выдержал позицию и сыграл грамотно. Латышонок сыграл в этом моменте отлично, — сказал Помазун.