ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «Это Лига Негрейры. Мы сыграли плохо, но пострадали от постыдного судейства. На Мбаппе были явные пенальти»

Форвард «сливочных» дважды упал в штрафной — на 68-й минуте после контакта с Алексом Морено и на 88-й — после контакта с Витором Рейсом, который попал французу рукой по лицу. Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел нарушений ни в одном из эпизодов.
«Мадрид» сыграл плохо, но также пострадал от последствий постыдного судейства.
Нам повезло, что у нас было много повторов, и на всех из них вы видите, что такая игра — это явный пенальти. Даже двойной пенальти из-за того, что Витор Рейс также блокирует его ногой.
Таковы последствия Негрейры. Это Лига Негрейры«, — прозвучало в эфире клубного канала “Реала”.
Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).