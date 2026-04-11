Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Метц
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
4
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Пиза
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Хоффенхайм
2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Монако
1
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Нефтехимик
0
ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «Это Лига Негрейры. Мы сыграли плохо, но пострадали от постыдного судейства. На Мбаппе были явные пенальти»

Клубное телевидение «Реала» выразило недовольство неназначением одиннадцатиметровых после падений Килиана Мбаппе в матче с «Жироной».

Источник: Спортс‘’

Форвард «сливочных» дважды упал в штрафной — на 68-й минуте после контакта с Алексом Морено и на 88-й — после контакта с Витором Рейсом, который попал французу рукой по лицу. Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел нарушений ни в одном из эпизодов.

«Мадрид» сыграл плохо, но также пострадал от последствий постыдного судейства.

Нам повезло, что у нас было много повторов, и на всех из них вы видите, что такая игра — это явный пенальти. Даже двойной пенальти из-за того, что Витор Рейс также блокирует его ногой.

Таковы последствия Негрейры. Это Лига Негрейры«, — прозвучало в эфире клубного канала “Реала”.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).