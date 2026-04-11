Арбелоа про 1:1 с «Жироной»: «Реал» провел не самый выдающийся матч, но должен был победить, вот и все. Насчет Винисиуса и Мбаппе не волнуюсь, они в пятерке лучших игроков мира"

Я не могу беспокоиться о футболистах с такой статистикой, как Винисиус и Мбаппе. Они входят в четверку или пятерку лучших футболистов мира. Я вообще не волнуюсь на этот счет. Нам нужно прибавлять в целом, особенно в матчах против команд, отсиживающихся у своей штрафной и почти не пытающихся ходить вперед. Такой стиль продолжает создавать нам проблемы. Дело в игре всей команды. Надеюсь, в среду мы будем действовать более хладнокровно и завершим эту серию [без побед] «, — сказал главный тренер “Реала”.