Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Метц
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
4
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Жирона
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Пиза
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Хоффенхайм
2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Монако
1
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Нефтехимик
0
Арбелоа про 1:1 с «Жироной»: «Реал» провел не самый выдающийся матч, но должен был победить, вот и все. Насчет Винисиуса и Мбаппе не волнуюсь, они в пятерке лучших игроков мира"

Альваро Арбелоа прокомментировал ничью в матче «Реала» с «Жироной» (1:1) в Ла Лиге.

Источник: Спортс''

«Я ухожу с ощущением, что, пускай это был не самый выдающийся наш матч, мы должны были победить. Вот и все. Учитывая те моменты, которые были у нас, и то, что мы почти ничего не дали создать “Жироне”. У нас был сильный состав, способный победить, и у нас были возможности забить еще несколько голов. Этого не произошло.

Я не могу беспокоиться о футболистах с такой статистикой, как Винисиус и Мбаппе. Они входят в четверку или пятерку лучших футболистов мира. Я вообще не волнуюсь на этот счет. Нам нужно прибавлять в целом, особенно в матчах против команд, отсиживающихся у своей штрафной и почти не пытающихся ходить вперед. Такой стиль продолжает создавать нам проблемы. Дело в игре всей команды. Надеюсь, в среду мы будем действовать более хладнокровно и завершим эту серию [без побед] «, — сказал главный тренер “Реала”.