Куртуа надеется сыграть за «Реал» в матчах ½ финала ЛЧ, если клуб туда попадет. Вратарь выбыл с травмой мыщцы бедра в марте

33-летний бельгийский голкипер получил травму мышцы бедра 17 марта — в ответном матче ⅛ финала турнира против «Манчестер Сити» (2:1, первая игра — 3:0).
Сообщалось, что он выбыл на 6 недель. По данным источников The Athletic, Куртуа работает над тем, чтобы вернуться в строй к полуфиналу ЛЧ.
«Реал» уступил дома «Баварии» (1:2) в первом матче ¼ финала. Ответная игра в Мюнхене пройдет 15 апреля, победитель противостояния сыграет с победителем пары «ПСЖ» — «Ливерпуль» (первая игра — 2:0). Игры состоятся в конце текущего месяца.