ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «Я могу помочь вам с ВАР». Эти слова Негрейры объясняют абсолютно все. Зачем нужен ВАР? Увидели, когда незаконно отменили красную «Барсы»

"Не будем забывать, что по сей день система ВАР оказывает наибольшее влияние на все несправедливости, происходящие каждую неделю.
«Я могу помочь вам с ВАР». Эти слова Негрейры, сказанные Бартомеу (бывшему президенту «Барселоны» — Спортс), объясняют абсолютно все, что происходит.
Мы видели, что пенальти [на Мбаппе] не вызывает сомнений. Понятно, что арбитр на поле этого не заметил. Но для чего нужен ВАР? Мы видели это на прошлой неделе, когда красная карточка игрока «Барселоны» была незаконно отменена«, — прозвучало в эфире клубного канала “Реала”.
Ранее Технический комитет судей (CTA) признал, что защитника «Барселоны» Жерара Мартина нужно было удалить в матче 30-го тура чемпионата против «Атлетико» (2:1), ВАР вмешался ошибочно: «Серьезное нарушение, независимо от того, кто первым коснулся мяча».
Напомним, «Барсе» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
«Это Лига Негрейры». Не пенальти на Мбаппе, выкинувший «Реал» из гонки за титул.