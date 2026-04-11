«Шанхай» Слуцкого обыграл «Порт» (1:0) в дерби. У команды 3 победы и 2 ничьих в 5 матчах и 1 очко в таблице после штрафа в 10 баллов

«Шанхай Шэньхуа» переиграл «Шанхай Порт» (1:0) в дерби в матче 5-го тура чемпионата Китая.
Победный мяч на 52-й минуте забил Рафаэл Ратао.
Команда тренера Леонида Слуцкого в пяти играх турнира одержала три победы и дважды сыграла вничью.
Ранее «Шэньхуа» обыграл «Далянь Инбо» (5:3), поделил очки с «Чжэцзян Профешнл» (1:1) и «Бэйцзин Гоань» (1:1), а также победил «Тяньцзинь Цзиньмэнь» (3:2).
На данный момент команда российского специалиста находится на 10-й позиции в таблице чемпионата, имея в активе один балл.
Напомним, что «Шэньхуа» начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.
Следующий матч «Шанхай» проведет 18 апреля дома против «Ляонин Тежэнь».