Тренер «Балтики» Нагайцев о травмах Хиля и Чивича в матче с «Пари НН»: «Судья безнаказанно давал бить наших игроков. Никакой перегрузки нет»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
2
:
Анже
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
8.50
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
2
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.14
П2
28.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
14.00
П2
1.07
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

Тренер «Балтики» Нагайцев о травмах Хиля и Чивича в матче с «Пари НН»: «Судья безнаказанно давал бить наших игроков. Никакой перегрузки нет»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев раскритиковал работу арбитра Василия Казарцева в матче с «Пари НН» (2:2).

Источник: Спортс''

На 32‑й минуте матча форвард хозяев Брайан Хиль неудачно приземлился на ногу, после чего не смог продолжить игру. На 58‑й минуте из‑за повреждения был заменен еще один игрок «Балтики» Элдар Чивич, вышедший на поле после перерыва.

— С чем связываете травмы?

— Сами подумайте. Это все наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти.

— Это какая‑то перегрузка физическая?

— Нет, абсолютно никакой перегрузки нет, потому что мы работаем как обычно. Здесь и соперник приложил руку, и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно, — сказал Нагайцев.

Шпилевский про 2:2 с «Балтикой»: «То, что творил судья, просто хамство. Команда играет дома — еще какая‑то помощь четвертой стороны. Пенальти — смех. “Пари НН” заслужил не одно очко».