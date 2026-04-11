Тренер «Балтики» Нагайцев о травмах Хиля и Чивича в матче с «Пари НН»: «Судья безнаказанно давал бить наших игроков. Никакой перегрузки нет»

На 32‑й минуте матча форвард хозяев Брайан Хиль неудачно приземлился на ногу, после чего не смог продолжить игру. На 58‑й минуте из‑за повреждения был заменен еще один игрок «Балтики» Элдар Чивич, вышедший на поле после перерыва.
— С чем связываете травмы?
— Сами подумайте. Это все наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти.
— Это какая‑то перегрузка физическая?
— Нет, абсолютно никакой перегрузки нет, потому что мы работаем как обычно. Здесь и соперник приложил руку, и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно, — сказал Нагайцев.
Шпилевский про 2:2 с «Балтикой»: «То, что творил судья, просто хамство. Команда играет дома — еще какая‑то помощь четвертой стороны. Пенальти — смех. “Пари НН” заслужил не одно очко».