Хенесс о том, что «Бавария» побила рекорд по голам в Бундеслиге, который ставили при нем: «У меня нет зависти к нынешней команде. Рад, что сотый гол забил Карл — значит, у клуба ест

«Бавария» забила 105 голов за 29 туров немецкого чемпионата и побила прежний рекорд, также принадлежавший мюнхенцам — 101 гол в сезоне-1971/72.
Хенесс непосредственно участвовал в установлении предыдущего рекорда, забив 13 мячей, включая сотый в последнем туре против «Шальке».
"В футболе главное — трофеи, а рекорды — вторичны. Но то, что эта команда спустя столько десятилетий побила наш рекорд в 101 гол, говорит о многом.
Меня порадовало, что такой молодой парень, как Леннарт Карл, забил сотый гол на прошлой неделе — это показывает, что у «Баварии» есть будущее. То же самое можно сказать и о Джамале Мусиале, который более чем заслужил 101-й гол после длительного восстановления от травмы.
Я совсем не завидую команде и нашему тренеру Венсану Компани. Больше всего мне нравится, что эти игроки не останавливаются — они продолжают играть даже после четвертого или пятого гола. Именно так и бьются рекорды — и, что еще важнее, именно так из матча в матч радуют болельщиков", — сказал Хенесс.