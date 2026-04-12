Микель Артета: «Если бы в августе мне сказали, что в апреле “Арсенал” будет в таком положении, мы бы согласились. Мы станем сильнее, когда вернутся все отсутствующие»

В субботу лондонцы уступили «Борнмуту» на своем поле (1:2). Они лидируют в таблице, опережая «Манчестер Сити» на 9 очков и проведя на две игры больше.
— Как все исправить?
— Нам нужно все. Прежде всего — чтобы все были здоровы и доступны. Те футболисты, которые сейчас не с нами, очень важны, и нам нужно, чтобы они вернулись прямо сейчас, тогда мы будем намного сильнее. А остальные должны повысить уровень работы. Я — в первую очередь. Мы должны принять этот вызов.
Сегодня нам придется страдать. Это больно. Ощущение ужасное. Завтра будет другой день.
Если бы в августе мне кто-нибудь сказал, что мы будем в таком положении в апреле, я уверен, что мы были бы согласны, — отметил главный тренер «Арсенала».