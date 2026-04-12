Спаллетти об 1:0 с «Аталантой»: «Ювентус» был не в лучшем состоянии: Йылдыз и Консейсау не в форме, но трудно отказаться от таких игроков. Первые полчаса было тяжело, во 2-м тайме&n

"Первые полчаса нам было очень тяжело, постоянно запаздывали, плохо начинали атаки, не получалась комбинационная игра. Во втором тайме было уже лучше, мы действовали на равных.
Такие матчи очень важны, но, к сожалению, мы подошли к нему не в лучшем состоянии: Йылдыз и Консейсау были не в оптимальной форме, но все равно вышли с первых минут, потому что трудно отказаться от таких игроков. Они сыграли немного ниже своего уровня. У Тюрама тоже были небольшие проблемы. В начале мы слишком активно шли через Хольма, из-за чего Консейсау был вынужден чаще смещаться в центр и не мог играть один в один.
Матч Кубка Италии (0:3 с «Аталантой» — Спортс«“) нам дорого обошелся, но сегодня мы хорошо подстроились под игру. Наш недостаток в том, что мы не можем поднимать линию обороны. “Аталанта” хорошо меняет направления атак, заставляя тебя опускаться ниже. В современном футболе есть тенденция играть персонально, и когда ты выбираешь такую модель, достаточно одного сбоя — и рушится вся структура.
Во втором тайме мы могли нанести еще больший урон сопернику, но не получилось — в том числе из-за того, что неделя для некоторых игроков выдалась непростой", — сказал Спаллетти в интервью Sky Sport.