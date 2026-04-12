Флик об отрыве в 9 очков от «Реала»: «Нельзя говорить, что все решено, такое отношение я не приемлю. Пока чемпионство не будет оформлено, “Барса” должна показывать лучший футбол»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:00
Урал
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.11
П2
5.60
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

Флик об отрыве в 9 очков от «Реала»: «Нельзя говорить, что все решено, такое отношение я не приемлю. Пока чемпионство не будет оформлено, “Барса” должна показывать лучший футбол»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался про 9 очков отрыва от «Реала» в таблице Ла Лиги после 31-го тура.

В субботу каталонцы разгромили «Эспаньол» со счетом 4:1.

"Ничего еще не сделано. Нам нужно выполнить свою работу. Мы не можем говорить, что все уже решено. Такое отношение неправильно, и я его не приемлю. Пока все не будет окончательно оформлено, мы должны показывать наш лучший футбол. Самое важное — это менталитет этой команды, и мы будем продолжать в том же духе. И я хочу, чтобы мы доказали это во вторник.

Мы вообще не думаем в негативном ключе. Наоборот, я всегда мыслю позитивно. Я думаю о том, чего мы уже добились — а это фантастика, учитывая все травмы, которые у нас были, и то, что сейчас игроки постепенно возвращаются", — сказал Флик.