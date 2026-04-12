Флик об отрыве в 9 очков от «Реала»: «Нельзя говорить, что все решено, такое отношение я не приемлю. Пока чемпионство не будет оформлено, “Барса” должна показывать лучший футбол»

В субботу каталонцы разгромили «Эспаньол» со счетом 4:1.
"Ничего еще не сделано. Нам нужно выполнить свою работу. Мы не можем говорить, что все уже решено. Такое отношение неправильно, и я его не приемлю. Пока все не будет окончательно оформлено, мы должны показывать наш лучший футбол. Самое важное — это менталитет этой команды, и мы будем продолжать в том же духе. И я хочу, чтобы мы доказали это во вторник.
Мы вообще не думаем в негативном ключе. Наоборот, я всегда мыслю позитивно. Я думаю о том, чего мы уже добились — а это фантастика, учитывая все травмы, которые у нас были, и то, что сейчас игроки постепенно возвращаются", — сказал Флик.