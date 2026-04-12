Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Урал
0
:
Уфа
0
П1
1.75
X
3.45
П2
6.25
Футбол. Италия
13:30
Дженоа
:
Сассуоло
П1
2.19
X
3.37
П2
3.56
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
:
Сочи
П1
1.25
X
7.00
П2
12.50
Футбол. Испания
15:00
Осасуна
:
Бетис
П1
2.24
X
3.49
П2
3.40
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Шинник
П1
2.39
X
3.16
П2
3.20
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Наполи
П1
6.80
X
3.95
П2
1.61
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Ньюкасл Юнайтед
П1
2.99
X
3.61
П2
2.45
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Астон Вилла
П1
2.75
X
3.37
П2
2.70
Футбол. Англия
16:00
Сандерленд
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
2.70
X
3.38
П2
2.72
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Спартак
П1
3.35
X
3.60
П2
2.23
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
:
Динамо Мх
П1
1.60
X
4.07
П2
6.20
Футбол. Германия
16:30
Кельн
:
Вердер
П1
2.30
X
3.57
П2
3.24
Футбол. Первая лига
16:30
Торпедо
:
Арсенал
П1
2.22
X
3.24
П2
3.55
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
Сокол
П1
1.46
X
4.20
П2
7.30
Футбол. Испания
17:15
Мальорка
:
Райо Вальекано
П1
2.40
X
3.27
П2
3.23
Футбол. Франция
18:15
Ницца
:
Гавр
П1
1.93
X
3.45
П2
4.40
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Лилль
П1
3.35
X
3.31
П2
2.32
Футбол. Англия
18:30
Челси
:
Манчестер Сити
П1
3.55
X
4.00
П2
2.02
Футбол. Германия
18:30
Штутгарт
:
Гамбург
П1
1.36
X
6.00
П2
9.00
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Лечче
П1
1.83
X
3.53
П2
5.20
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Краснодар
П1
2.11
X
3.50
П2
3.80
Футбол. Испания
19:30
Сельта
:
Овьедо
П1
1.78
X
3.76
П2
5.00
Футбол. Германия
20:30
Майнц
:
Фрайбург
П1
2.31
X
3.30
П2
3.25
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Интер
П1
3.15
X
3.40
П2
2.42
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Лорьян
П1
1.68
X
4.20
П2
5.90
Футбол. Испания
22:00
Атлетик
:
Вильярреал
П1
2.09
X
3.50
П2
3.65

Денис Глушаков рассказал, что его тянет к тренерской работе

Футболист закончил карьеру в 2025 году.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Денис Глушаков хочет работать тренером. Об этом он рассказал ТАСС.

11 октября 2025 года Глушаков провел прощальный матч.

«Пока ничего интересного нет, спокойно наслаждаюсь жизнью, детьми, дома нахожусь, все потихоньку. Играю за “СКА-Ростов”, выиграли первый медиафутбольный турнир “На Пике”, все потихоньку, где я — там победа (смеется), понимаете. К тренерству тянет, но нет таких хороших предложений, — сказал Глушаков. — Непросто найти такой баланс, хочется хороший клуб, хочется развиваться, тренировать и учить. Но не хочется, чтобы потом на тебя все вешали».

«Хочется командой жить и дышать, чтобы самому, возможно, играть. В “СКА-Ростов” у нас есть главный тренер Андрей Константинович Каряка, хороший специалист. Можно в тренерский штаб пойти, мне предлагают, но я думаю, что можно еще подвигаться, поиграть. Сейчас спину залечу и сыграю еще», — добавил Глушаков.

Глушакову 39 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе столичного «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.