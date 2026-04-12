Деку о Роналдиньо: «Я не видел лучше техники ни у кого, он заставлял вас открыть рот. Он ознаменовал историю поколения и принес радость “Барсе”. Роналду тоже не всегда побеждал»

— У Роналдиньо тогда был поразительный расцвет. Каково было быть так близко к нему?
— С точки зрения техники, я не видел никого лучше, чем он. Он был способен делать вещи, которые впечатляют, заставляю вас открыть рот. Этот футболист произвел на меня наибольшее впечатление в карьере, играл ли я с ним вместе или против него. Не то чтобы он выиграл больше всех или у него было больше всего титулов в Барселоне, но он произвел на меня наибольшее впечатление в этом смысле, не в последнюю очередь потому, что мы вместе жили этим.
— В сезоне-2007/08 Роналдиньо не преуспел, у него был физический упадок, и он подвергся критике из-за злоупотребления ночной жизнью. Как прошел конец его расцвета?
— Вот почему футбол так увлекателен. Там же, где есть радость, существуют разочарование и требования. Вы не всегда выиграете. Очевидно, когда вы думаете о больших командах, вы хотите, чтобы они были вечными… Роналдиньо ознаменовал историю поколения, максимум этого нашего поколения, и это принесло радость клубу. Одного этого уже достаточно.
— Роналдиньо не хватало амбиций, которые остаются у Криштиану Роналду?
— Нельзя говорить только [об амбициях]. Криштиану не всегда побеждал. Футбол — это командный вид спорта, а не индивидуальный. Мы должны обсуждать гораздо больше вещей, технических вопросов, повседневных вопросов, гораздо более сложных. Мы совершаем ошибку, обожествляя в победах чью-то фигуру, а затем возлагая не нее вину, когда это командный вид спорта, — сказал Деку, ныне занимающий должность спортивного директора «Барсы».