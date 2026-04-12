Малиновский забил 21-й гол ударом из-за штрафной — только у Месси и Мбаппе больше в топ-5 лиг с момента дебюта украинца в Серии А в 2019 году

С момента дебюта украинца в Серии А в сезоне-2019/20 только Лионель Месси (23) и Килиан Мбаппе (24) забили больше голов из-за пределов штрафной в топ-5 европейских лигах.
У Малиновского 21 гол. Столько же у Харри Кейна.
Хавбек «Дженоа» Руслан Малиновский отметился голом из-за пределов штрафной против «Сассуоло» (2:1).
С момента дебюта украинца в Серии А в сезоне-2019/20 только Лионель Месси (23) и Килиан Мбаппе (24) забили больше голов из-за пределов штрафной в топ-5 европейских лигах.
У Малиновского 21 гол. Столько же у Харри Кейна.