Булыкин об удалении Педро за фол на Сперцяне: «Чего-то среьезного не было — в футболе бьются, простая накладка. К Карасеву есть вопросы»

Встреча 24-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. На 78-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве после удаления Педро за удар шипами в голень Эдуарду Сперцяну в попытке обработать мяч — главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра повтора показал бразильцу прямую красную карточку.
«Когда “Зенит”, остался в меньшинстве, думаю, вряд ли кто-то рассчитывал на их победу. А моментик у “Краснодара” был, который могли забить и побеждать. Ничья — закономерный результат по такой игре. В следующих турах команды будут биться за чемпионство. Преследователи не решились их догонять, хотя могли. ЦСКА, “Локомотив”, “Спартак” и “Балтика” оставили все на своих местах, тоже сыграв вничью.
Вопрос есть к Карасеву по красной карточке, была она или нет. В футболе бьются, и была простая накладка. Чего-то серьезного не было", — сказал Булыкин.
Семак о судействе Карасева: «Красной не было абсолютно, как можно высосать ее — непонятно. Я спросил: “Где последовательность в трактовках Мажича?” Он отвечает: “Я не слушаю Мажича”.
У Педро красная через 5 минут после выхода! Карасев объяснил на весь стадион, Семак жестко против.