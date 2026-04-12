Сперцян о стыке с Педро и словах Семака, что красная высосана: «Зачем подстрекаете? Я сейчас перемотанный, потом фото ноги выложу»

Встреча 24-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1.
— Как нога?
— Посмотрим. Сейчас перемотанный.
— Тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что судья придумал удаление. Как ответите?
— Я при чем? Зачем меня подстрекаете? Я ничего не помню после удара. Я потом (фото) ноги выложу.
— Довольны отрывом (в таблице), которые сохраняется?
— Немножечко осадок остался. После красной карточки нужно больше контролировать мяч, забить гол. Положительные эмоции.
— Сидит в голове, что «Зенит» — неудобный соперник?
— Это сильный соперник, если говорить честно. Чуть‑чуть недобегали в первом тайме. После перерыва исправились.
— Что сказал Мурад Мусаев в перерыве?
— Был разбор. Во втором тайме исправились, ни одного момента у «Зенита». Думаю, справились, — сказал Сперцян.