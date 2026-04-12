Челестини о поражении от «Сочи»: «Не принимаю слова “стыд” и “позор”. Команда отдает себя полностью. Этот матч плохой, больше ничего. Важно внимательно подбирать слова»

"Нет, так я не скажу.
Первый тайм был плохой, и на этом все. Важно внимательно смотреть на слова, которые мы употребляем. Этот матч плохой. Больше ничего. Во втором тайме у меня нет вопросов ни к одному игроку. Каждый выкладывался на 100%.
Нет плохой игры в какой-то конкретной линии. В первом тайме плохо было все, и это сильно повлияло.
Эта команда отдает всю себя полностью. Я не принимаю слова «стыд» и «позор». Да, я грущу за ребят, потому что вижу, как они работают на тренировках. Вы понятия не имеете, что у нас происходит, а я знаю. Когда в группе людей что-то происходит, растрачивается много энергии. Сегодня нам не хватило", — сказал главный тренер ЦСКА.