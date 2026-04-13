Булыкин о желтой Соболева с «Краснодаром»: «Мог и красную получить за такое безрассудное поведение в моменте с Аугусто. Потом прыгал на одной ноге — игрок “Зенита” так себя вести

В добавленное ко второму тайму время Соболев, лежа на газоне, ногой дотронулся до голени проходившего рядом Дугласа Аугусто. Полузащитник «Краснодара» подпрыгнул, оглянулся на главного судью Сергея Карасева и упал на землю, схватившись за ногу. Форвард «Зенита» поднялся и начал передразнивать соперника: сперва дернулся назад так, будто получил удар по лицу, потом схватился за голень и начал скакать на одной ноге. Закончив, он встал перед бразильцем, развел руки в стороны и что-то сказал. По итогам эпизода Соболев получил желтую карточку.