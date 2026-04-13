Ловчев об РПЛ: «У “Зенита” больше потенциала, чем у “Краснодара”, чтобы забрать золото. Но команда пока в силу своих игроков не играет»

Петербуржцы в воскресенье сыграли вничью дома лидером чемпионата «Краснодаром» (1:1) в 24-м туре. Отставание «Зенита» от «быков» составляет один балл.
— Мы с Сашей Гришиным в эфире как раз обсуждали, как могут сыграть «Зенит» и «Краснодар». Саша как раз сказал, что 1:1 сыграют. Я же и сейчас могу сказать то, что сказал перед матчем. «Зенит» пока не играет в силу своих футболистов. Но у него еще есть резерв, чтобы улучшить игру. А у «Краснодара» добротная команда, которая выстроена, но у них не так много запасных игроков, которые бы усилили игру команды, например. При этом по большому счету мы и думали, что будет ничья.
— Что думаете по удалению Педро?
— Удаление совершенно нормальное. Педро поставил прямую ногу… Это обычная история. За такое удаляют, в принципе. Кстати, перед этим судья как раз подошел к Семаку и сказал: «Не мешайте мне работать, дайте я спокойно доведу игру». Но видно было, что это совершенно нормальный разговор.
— Ничья как итог идет на пользу чемпионату в целом? Сохранилась интрига.
— У нас вообще очень интересный чемпионат. Да, один тур мы не отходим от ВАР — во всех матчах обсуждаем только его. Затем у нас идет тур, когда все лидеры проигрывают. Сейчас у нас тур, где сплошные ничьи! Смотреть чемпионат по большому счету интересно. Конечно, я вижу недочеты в обороне, или еще где‑то. Но смотреть интересно!
Эти команды разыграют чемпионство. Они лидируют все время. Но повторюсь, «Зенит» пока в силу своих игроков не играет. И у него значительно больше потенциала, чтобы забрать золото на дистанции, — сказал Ловчев.