Сперцян выложил фото своей ноги со следами шипов бутсы Педро. Карасев удалил бразильца за фол на хавбеке «Краснодара»

За фол на нем в матче между «Зенитом» и «Краснодаром» был удален полузащитник петербуржцев Педро дос Сантос.
После игры хавбек «быков» выложил снимок, на котором видны кровоподтеки, появившиеся, по всей видимости, после контакта голени с шипами бутсы Педро.
Карасев объяснил удаление Педро в игре с «Краснодаром»: «Серьезное нарушение правил игры. Открытая стопа, высокий контакт».
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше