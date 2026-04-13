Доку о борьбе за чемпионство: «Я был бы сумасшедшим, если бы не верил — после поражения “Арсенала” я понял, что АПЛ непредсказуема. Если “Ман Сити” их обыграет, все буде

После победы «Манчестер Сити» над «Челси» (3:0) и поражения «Арсенала» от «Борнмута» (1:2) в 32-м туре АПЛ отставание «горожан» в таблице сократилось до 6 очков при матче в запасе. 19 апреля команды встретятся на «Этихаде».
«Я был бы сумасшедшим, если бы не верил. Я верю, что гонка продолжается. Впереди нас ждет большая игра, мы планируем хорошо восстановиться и с нетерпением ждем ее. Я смотрел матч “Арсенала” [с “Борнмутом”], и когда увидел, что они проиграли, то понял, что Премьер-лига действительно непредсказуема.
Мы были сосредоточены на своем матче. Победа не является чем-то само собой разумеющимся, это выдающееся событие.
Если мы победим [на следующей неделе], это будет большим ударом для них. Если мы проиграем, все будет в их руках, и нам придется ждать их поражения. Но если мы победим, все будет зависеть от нас, и я предпочитаю, чтобы все было в наших руках.
Они приедут голодными. Они не захотят отдавать нам победу, поэтому мы должны взять свое. Поверьте, мы будем хорошо подготовлены", — сказал Доку.