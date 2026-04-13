Конте после 1:1 с «Пармой»: «После гола на 33-й секунде соперник возвел баррикады. Удар в начале мог стать нокаутом, но “Наполи” оправился и движется дальше»

Мы забили, у нас были шансы на победу, особенно после невероятного удара головой Элмаза. Набранное очко поднимает нас в турнирной таблице, мы знаем, что должны обеспечить себе место в Лиге чемпионов, ребята отдали все свои силы, но грань между успехом и ничьей очень тонкая. Мы продолжим делать то, что делаем. Мы выиграли пять матчей подряд, хорошо сыграли на выезде с «Пармой» — жаль, что сегодня мы могли набрать на два очка больше. Начало было сродни удару в лицо, который мог привести к нокауту, но мы оправились и заработали это очко, и теперь продолжаем идти вперед", — сказал Конте в интервью DAZN Italia.