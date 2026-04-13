Конте после 1:1 с «Пармой»: «После гола на 33-й секунде соперник возвел баррикады. Удар в начале мог стать нокаутом, но “Наполи” оправился и движется дальше»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
П1
X
П2

Конте после 1:1 с «Пармой»: «После гола на 33-й секунде соперник возвел баррикады. Удар в начале мог стать нокаутом, но “Наполи” оправился и движется дальше»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Пармой» в 32-м туре Серии А (1:1).

«Все настолько очевидно, что нет необходимости комментировать. Мы постоянно отрабатываем подобные ситуации на тренировках — ситуация в матче может быть немного более эмоциональной, и мы принимаем неправильные решения, но мы работали над этим. Жаль, потому что мы знали, что “Парма” будет играть глубоко в финальной трети.

В конце матча я сказал игрокам, что разница между командой, которая побеждает, и командой, которая проигрывает, очень велика. Нам следовало сосредоточиться, но вместо этого мы пропустили гол на 33-й секунде. После этого гола они возвели баррикады. Это была тяжелая борьба с самого начала.

Мы забили, у нас были шансы на победу, особенно после невероятного удара головой Элмаза. Набранное очко поднимает нас в турнирной таблице, мы знаем, что должны обеспечить себе место в Лиге чемпионов, ребята отдали все свои силы, но грань между успехом и ничьей очень тонкая. Мы продолжим делать то, что делаем. Мы выиграли пять матчей подряд, хорошо сыграли на выезде с «Пармой» — жаль, что сегодня мы могли набрать на два очка больше. Начало было сродни удару в лицо, который мог привести к нокауту, но мы оправились и заработали это очко, и теперь продолжаем идти вперед", — сказал Конте в интервью DAZN Italia.