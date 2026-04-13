Гари Невилл: «Людям нравится наблюдать за коллапсом “Арсенала”. Ему придется плыть против течения всю неделю перед игрой с “Сити”. “Канонирам” надо держать себя в руках»

«Мы знаем, что будут говорить перед этим матчем про “Арсенал”. Все будут говорить: “Сити” вас догонит».
Похоже, людям нравится наблюдать за коллапсом «Арсенала». Ему придется фактически плыть против течения всю неделю.
Им нужно держать себя в руках и сдерживать эмоции. Не хочется, чтобы перед таким матчем у тебя было слишком много эмоций.
Матч Лиги чемпионов посреди недели может им даже помочь. Если бы у «Арсенала» на раздумья по поводу матча [с «Сити»] была целая неделя, думаю, ему бы это не пошло на пользу. А в матче посреди недели они могут вернуть часть уверенности в себе.
Но к воскресенью придется нащупать эмоциональный баланс: страсть и желание выиграть матч нужны, но нельзя впадать в отчаяние«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” в эфире Sky Sports.