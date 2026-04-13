Киву о 4:3 с «Комо»: «Интер» сыграл зрело. Стандарты — это отличная возможность забить, было бы ошибкой не работать над ними, учитывая, что у нас отличные исполнители"

«Это было непросто, и мы этого ожидали — мы играли против команды, которая борется за важные цели, и в первом тайме они это показали. Нам было трудно находить выход из-под давления, к тому же нам не хватало жесткости в обороне. Мы забили важный гол после 0:2, а затем изменили настрой во втором тайме. В итоге нам удалось добиться результата, хотя это было непросто».
О голах со стандартов.
"Это результат работы всего тренерского штаба — сегодня утром мы провели тренировку, полностью посвященную стандартам. Мы постарались максимально подготовиться, понимая, что это отличная возможность, если правильно их использовать. Было бы ошибкой не работать над такими деталями, учитывая, что у нас есть отличные исполнители и сильные игроки на втором этаже.
Это победа большой зрелости. Возможно, в первом тайме нас удивила их интенсивность, но затем мы отреагировали как зрелая команда, которая хочет быть конкурентоспособной до самого конца.
Я скажу как мои коллеги: мы тоже рады, что постепенно приближаемся к цели — выходу в Лигу чемпионов. Математически мы еще не гарантировали себе квалификацию", — сказал Киву в интервью DAZN.