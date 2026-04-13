Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
П1
X
П2

Киву о 4:3 с «Комо»: «Интер» сыграл зрело. Стандарты — это отличная возможность забить, было бы ошибкой не работать над ними, учитывая, что у нас отличные исполнители"

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о волевой победе над «Комо» (4:3) в матче Серии А.

Источник: Спортс‘’

«Это было непросто, и мы этого ожидали — мы играли против команды, которая борется за важные цели, и в первом тайме они это показали. Нам было трудно находить выход из-под давления, к тому же нам не хватало жесткости в обороне. Мы забили важный гол после 0:2, а затем изменили настрой во втором тайме. В итоге нам удалось добиться результата, хотя это было непросто».

О голах со стандартов.

"Это результат работы всего тренерского штаба — сегодня утром мы провели тренировку, полностью посвященную стандартам. Мы постарались максимально подготовиться, понимая, что это отличная возможность, если правильно их использовать. Было бы ошибкой не работать над такими деталями, учитывая, что у нас есть отличные исполнители и сильные игроки на втором этаже.

Это победа большой зрелости. Возможно, в первом тайме нас удивила их интенсивность, но затем мы отреагировали как зрелая команда, которая хочет быть конкурентоспособной до самого конца.

Я скажу как мои коллеги: мы тоже рады, что постепенно приближаемся к цели — выходу в Лигу чемпионов. Математически мы еще не гарантировали себе квалификацию", — сказал Киву в интервью DAZN.