Вратарь «Зенита» Адамов про 1:1 с «Краснодаром»: «После удаления были немножко в шоке. До пропущенного гола все моменты на 100% отыгрывали — был отскок, так случилось»

Встреча 24-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. На 78-й минуте Педро был удален за фол на Эдуарде Сперцяне — главный арбитр матча Сергей Карасев показал хавбеку «Зенита» прямую красную карточку после просмотра повтора.
— Думаю, если брать первый тайм, то мы полностью владели преимуществом, но потом силы закончились. Во втором тайме тоже контролировали до удаления, после него стало тяжело. Последние минуты смотрелись лучше соперника. После удаления были немножко в шоке. Главное было — не пропустить.
— Пропущенный гол можно объяснить потерей концентрации?
— До этого все моменты на 100% отыгрывали. Там был отскок, момент не разбирали. Так случилось.
— Насколько для команды спокойно быть в роли догоняющего?
Конечно, неспокойно. Хотелось выиграть и выйти на первое место.
— Согласны с удалением?
— Трудно сказать. Издалека видел, — сказал Адамов.
У Педро красная через 5 минут после выхода! Карасев объяснил на весь стадион, Семак жестко против.