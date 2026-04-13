Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Вильярреал
2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Интер
4
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Лорьян
0
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Фрайбург
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Краснодар
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Овьедо
3
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Лечче
0
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Сити
3
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Гамбург
0
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Гавр
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Лилль
4
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
Вратарь «Зенита» Адамов про 1:1 с «Краснодаром»: «После удаления были немножко в шоке. До пропущенного гола все моменты на 100% отыгрывали — был отскок, так случилось»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов заявил, что удаление Педро повлияло на команду в матче с «Краснодаром».

Встреча 24-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. На 78-й минуте Педро был удален за фол на Эдуарде Сперцяне — главный арбитр матча Сергей Карасев показал хавбеку «Зенита» прямую красную карточку после просмотра повтора.

— Думаю, если брать первый тайм, то мы полностью владели преимуществом, но потом силы закончились. Во втором тайме тоже контролировали до удаления, после него стало тяжело. Последние минуты смотрелись лучше соперника. После удаления были немножко в шоке. Главное было — не пропустить.

— Пропущенный гол можно объяснить потерей концентрации?

— До этого все моменты на 100% отыгрывали. Там был отскок, момент не разбирали. Так случилось.

— Насколько для команды спокойно быть в роли догоняющего?

Конечно, неспокойно. Хотелось выиграть и выйти на первое место.

— Согласны с удалением?

— Трудно сказать. Издалека видел, — сказал Адамов.

У Педро красная через 5 минут после выхода! Карасев объяснил на весь стадион, Семак жестко против.

