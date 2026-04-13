О’Хара о «Тоттенхэме»: «Не могу поверить, насколько он плох. Де Дзерби — хороший тренер, но он не может творить чудеса»

Лондонцы провели первую игру при новом тренере Роберто Де Дзерби и после 32 туров занимают в таблице 18-е место, находясь в зоне вылета.
«Абсолютный ужас. “Шпоры” ничего не заслужили в этом матче. Это в полной мере характеризует “Тоттенхэм” в этом сезоне. Они вообще ничего не сделали, ничего не показали.
Нет игры на всех позициях. Галлахер — ужасно. Коло-Муани — ужасно. Соланке — ужасно. Ришарлисон — ужасно. Удоджи — ужасно. Нельзя вшестером бороться за выживание! Нужно биться и играть должным образом.
Не могу поверить, насколько плоха эта команда. Де Дзерби — хороший тренер, но он не может творить чудеса. Игроки должны давать ему результат«, — сказал О’Хара.