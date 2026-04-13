Оуэн о гонке в АПЛ: «У “Ман Сити” чуть более сложные матчи, все может сложиться в пользу “Арсенала”

После 32 туров «Арсенал» лидирует в таблице, опережая на 6 очков идущего вторым «Манчестер Сити», у которого на матч меньше.
«Думаю, у “Ман Сити” будут чуть более сложные матчи. У них на выезде игры с “Борнмутом” и “Эвертоном”. Это два сложных матча. Однако, если посмотреть на эти выходные, то мы думали, что “Арсенал” справится дома с “Борнмутом” (1:2), а у “Сити” будут проблемы в гостях с “Челси” (3:0).
Все указывает в пользу «Сити»: набранный темп, послужной список Гвардиолы, опыт игроков, текущая форма, домашний матч против «Арсенала». Это как подбросить монетку, но все может сложиться и в пользу «Арсенала», — сказал экс-форвард сборной Англии.