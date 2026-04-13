Дзюба считает, что пост Акинфеева про «включенную камеру» придумал Брейдо: «А кто еще? Это говорит о них, мне вообще по барабану. Это смешно, меня невозможно оскорбить или обидеть»

Ранее в ответ на слова Дзюбы о его отмененном голе в матче с ЦСКА вратарь армейцев Игорь Акинфеев написал: «Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера — такая современная наша доля! ? Так что вратарей не толкай во вратарской».
— Артем, видел ответку Акинфеева на твои слова?
— Мне кажется, это не его ответочка.
— [Директора по коммуникациям ЦСКА] Брейдо?
— А кого еще?
— Удивляет сам посыл? В очередной раз вспоминают видео.
— Это говорит о них просто. Мне, честно говоря, вообще по барабану. Меня это вообще не задевает. Меня невозможно оскорбить или обидеть.
— Не низко с их стороны?
— Для меня это смешно, — сказал Дзюба.