Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Факел
0
:
Родина
3
Все коэффициенты
П1
86.00
X
24.00
П2
1.02
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.16
П2
3.30
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.41
П2
5.44
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.96
П2
3.06
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
2
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2

Дзюба считает, что пост Акинфеева про «включенную камеру» придумал Брейдо: «А кто еще? Это говорит о них, мне вообще по барабану. Это смешно, меня невозможно оскорбить или обидеть»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на посвященную ему публикацию Игоря Акинфеева.

Источник: Спортс‘’

Ранее в ответ на слова Дзюбы о его отмененном голе в матче с ЦСКА вратарь армейцев Игорь Акинфеев написал: «Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера — такая современная наша доля! ? Так что вратарей не толкай во вратарской».

— Артем, видел ответку Акинфеева на твои слова?

— Мне кажется, это не его ответочка.

— [Директора по коммуникациям ЦСКА] Брейдо?

— А кого еще?

— Удивляет сам посыл? В очередной раз вспоминают видео.

— Это говорит о них просто. Мне, честно говоря, вообще по барабану. Меня это вообще не задевает. Меня невозможно оскорбить или обидеть.

— Не низко с их стороны?

— Для меня это смешно, — сказал Дзюба.