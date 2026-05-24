Сторожук — основной претендент на пост тренера «Торпедо» («Чемпионат»)

44-летний специалист — основной претендент на пост тренера черно-белых, которые в прошедшем сезоне Лиги PARI заняли 9-е место и уволили Олега Кононова.
Последним местом работы Сторожука был «Ахмат», который он покинул в начале минувшего сезона.
Экс-тренер тульского «Арсенала» и «Краснодара» Александр Сторожук может возглавить «Торпедо», сообщает «Чемпионат».
