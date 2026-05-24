Семин о Дзюбе: «Специфичный игрок — немного работает на поле, но КПД очень высокий. Артем подойдет не всем командам, в “Акроне” он сделал большую работу»

В субботу 37‑летний форвард заявил, что покинет «Акрон». Игрок присоединился к тольяттинцам в 2024 году, провел 52 матча, забил 18 голов, сделал 12 ассистов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
— Артем, вне сомнений, внес большой вклад в «Акрон». Во‑первых, клуб остался в Премьер‑лиге — это было главной задачей. Второе — его КПД. Его голы, передачи, сбросы помогли в этом. Почему он уходит? Сложно сказать. Это спортивная жизнь. Может быть, «Акрон» хочет какую‑то смену сделать. Дзюба сделал большую, хорошую работу в «Акроне». Так же, как в других командах, в которых он был. Он специфический нападающий, но очень полезный.
Хотелось еще отметить Тедеева, который тоже сделал большую работу в «Акроне». И его работа дала плоды.
— Сможет ли Артем еще поиграть в РПЛ?
— Сложно сказать. Артем специфичный игрок. Он на футбольном поле немного работает, но его КПД очень высокий. Какой‑то команде он может подойти, а какой‑то может и не подойти, — сказал Семин.