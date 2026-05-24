«Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок». «Спартак» показал фото полностью разбитого трофея и объявил розыгрыш осколка среди болельщиков

Красно-белые в воскресенье одержали победу над «Краснодаром» в суперфинале турнира (1:1, 4:3 по пенальти). Во время празднования форвард «Спартака» Пабло Солари разбил трофей, поднимая его над головой. Крышка и нижняя часть кубка упали на землю.
Позднее пресс-служба «Спартака» опубликовала фото трофея, который пострадал еще сильнее.
«Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок», — говорится в посте клуба.
Фото: телеграм-канал «Спартака».
После этого в телеграм-канале «Спартака» был запущен розыгрыш осколка трофея.
«Разыгрываем осколок кубка! Частичка истории достанется случайному подписчику “Спартака”. Подпишитесь на канал и нажмите кнопку “Хочу Кубок!” Итоги подведем 27 мая», — написала пресс-служба.