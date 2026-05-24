2-й тайм
Торино
1
:
Ювентус
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
«Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок». «Спартак» показал фото полностью разбитого трофея и объявил розыгрыш осколка среди болельщиков

«Спартак» объявил о розыгрыше осколка Кубка России среди подписчиков телеграм-канала клуба.

Источник: Спортс‘’

Красно-белые в воскресенье одержали победу над «Краснодаром» в суперфинале турнира (1:1, 4:3 по пенальти). Во время празднования форвард «Спартака» Пабло Солари разбил трофей, поднимая его над головой. Крышка и нижняя часть кубка упали на землю.

Позднее пресс-служба «Спартака» опубликовала фото трофея, который пострадал еще сильнее.

«Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок», — говорится в посте клуба.

Фото: телеграм-канал «Спартака».

После этого в телеграм-канале «Спартака» был запущен розыгрыш осколка трофея.

«Разыгрываем осколок кубка! Частичка истории достанется случайному подписчику “Спартака”. Подпишитесь на канал и нажмите кнопку “Хочу Кубок!” Итоги подведем 27 мая», — написала пресс-служба.