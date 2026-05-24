Карседо о разбитом Кубке России: «Завоюем Суперкубок и тоже разобьем, возможно. Сделаем это традицией»

Красно-белые выиграли FONBET Кубок России, обыграл в финале «Краснодар» по пенальти. После матча, когда полузащитник Пабло Солари поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись вдребезги, а также отвалилась нижняя часть.
— Были еще случаи, когда у вас трофей разваливался? И как это случилось?
— Честно, не видел, как разбили. Но главное, он наш. Никто у нас его не отнимет. Это трофей для футболистов и всех болельщиков. Думаю, мы его восстановим.
— Вы идете за чемпионством?
— У нас Суперкубок через месяц. Возможно, сделаем это традицией. Завоюем и тоже разобьем, — сказал Карседо.
В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Спартак» сыграет с «Зенитом». Игра пройдет 18 июля.