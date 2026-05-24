Энцо хочет играть в ЛЧ — желательно за «Реал», но были контакты с «Сити». «Челси» не будет продавать игрока в убыток (Бен Джейкобс)

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, аргентинец хочет играть в Лиге чемпионов, куда лондонцы не смогли пробиться по итогам сезона АПЛ, заняв 10-е место.
Полузащитник был бы не против перейти в «Реал». Также уже состоялись неформальные предварительные контакты с «Манчестер Сити».
В свою очередь, «Челси» не собирается рассматривать продажу игрока этим летом себе в убыток с точки зрения бухгалтерского баланса.
Отмечается, что после поражения от «Сандерленда» (1:2) в последнем туре АПЛ Энцо сделал жест в адрес болельщиков «Челси», который можно было расценить как прощание.