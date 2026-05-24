Гвардиола — фанатам «Сити»: «Если встретите меня на улице, то подойдите ко мне и обнимите»

Матч с «Астон Виллой» в 38-м туре АПЛ (1:2) стал для Гвардиолы последним во главе «Ман Сити». Пеп возглавлял команду с 2016 года..
«Прежде чем вы отправитесь домой выпить пива или вина: если в дальнейшем вы встретите меня на улице здесь, в Европе, в Штатах или где бы то ни было еще, и вы будете болеть за “Ман Сити”, подойдите и обнимите меня», — сказал Гвардиола.
Гвардиола — фанатам «Сити»: «Мой 95-летний отец сидит на трибуне “Этихада” и даже не понимает, что она будет носить имя нашей семьи. За что вы так меня любите? За что вы так со мной?».