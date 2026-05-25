Морган выложил фото с Артетой: «Человек, вернувший “Арсеналу” славу после 22 долгих и мучительных лет»

«Арсеналу» вручили трофей АПЛ после гостевого матча с «Кристал Пэлас» в заключительном туре Премьер-лиги (2:1).
После матча Морган выложил видео поднятия игроками «Арсенала» трофея с подписью: «Возможно, лучший момент в моей жизни??».
Позднее журналист выложил фото с тремя своими сыновьями и главным тренером «канониров».
«Супер Мик Артета… Человек, вернувший “Арсеналу” славу после 22 долгих и зачастую мучительных лет. Для нас с сыновьями большая честь встретиться с ним в день, когда мы стали чемпионами. Спасибо??», — написал Морган.
