Мостовой о «Краснодаре»: «Скажет ли теперь Мусаев, за неделю профукавший два трофея, что-нибудь по существу, если у него есть совесть? А то, когда побеждают, все много говорят»

В воскресенье команда Мурада Мусаева проиграла «Спартаку» в Суперфинале FONBET Кубка России (1:1, 3:4 по пенальти). В РПЛ «быки» финишировали вторыми вслед за «Зенитом», лидируя в таблице до 29-го тура.
"У меня один вопрос, скажет ли теперь Мусаев, который за неделю профукал два трофея, что-нибудь по существу, если у него есть совесть?
А то, когда они побеждают, все много говорят, а вот в такой ситуации, когда ты проигрываешь два титула, есть что сказать болельщикам и общественности?" — сказал Мостовой.