Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
Мусаев о поражениях «Краснодара» в финалах: «Второй финал Кубка мы играем в Москве, где 60 тысяч болеют за “Спартак”. Приезжайте к нам, сопернику тоже будет непросто»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев вступил в полемику с журналистом после вопроса о поражениях «Краснодара» в финалах Кубка России.

Источник: Спортс‘’

В воскресенье «быки» проиграли «Спартаку» в «Лужниках» в Суперфинале FONBET Кубка России (1:1, 3:4 по пенальти). «Краснодар» проиграл все три финала Кубка России в своей истории.

— Мы увидели яркую игру. Думаю, она была достойна атмосферы, что была на стадионе. Обе команды играли в открытый футбол и искали счастья в атаке. Закономерный счет 1:1, но и у нас, и у «Спартака» были моменты, чтобы забивать еще.

Пенальти, к сожалению, не получилось исполнить так хорошо, как в предыдущем матче с «Динамо». Ни к одному футболисту нет претензий. Мы были в тяжелом графике. Тяжелая кадровая ситуация. Было видно, что кучу матчей в конце сезона мы выиграли на характере. Была тяжелая неделя перед финалом. Было видно, что ребята были немного выхолощены. Я поблагодарил каждого футболиста.

Думаю, этот сезон показал, что у каждого игрока «Краснодара» есть характер и мастерство. Спасибо нашим болельщикам за поддержку — их было слышно на стадионе.

— «Краснодар» выиграл только один матч в истории, когда решалась судьба трофея — в прошлом сезоне РПЛ. Все финалы Кубка России «Краснодар» проиграл. Вчера на пресс-конференции вы сказали, что команда уже умеет бороться с давлением. Сегодняшнее поражение говорит, что команда все же пока не умеет играть финалы?

— Это говорит о том, что второй финал Кубка мы играем в Москве. Полный стадион болельщиков соперника. Когда ты играешь так, считаю, что чуть-чуть преимущество есть у соперника. Если бы мы играли в Краснодаре с 34 тысячами наших болельщиков, думаю, сопернику было бы не очень комфортно. Считаю, что команды должны быть более-менее в равных условиях.

Я вам уже сказал, что за сегодняшний матч я не могу никого обвинить. То, что вы приплели другие финалы, — я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Сегодня мы проиграли по пенальти. Но мы провели достойный матч, достойный сезон. Что еще вас интересует?

— Вчера на пресс-конференции вы сказали, что стадион не будет решающим фактором.

— А вы считаете, что я должен прийти и сказать, что стадион будет решающим фактором, чтобы мои футболисты это услышали? А потом они скажут: «Да, это будет проблемой». Я же не могу так сказать. Это не решающий фактор. Но, конечно, важно, когда 60 тысяч болеют за «Спартак». Приезжайте к нам домой, когда полный стадион болеет за «Краснодар», сопернику тоже будет непросто. Поэтому считаю, что это имело значение, — сказал Мусаев.