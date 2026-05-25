Аллегри о 5-м месте «Милана»: «Я разочарован и зол, никто не ожидал, что мы останемся без ЛЧ. Ребят упрекнуть не в чем, выложились полностью. Нужно трезво оценить сезон»

Команда заняла 5-е место в Серии А и не попала в Лигу чемпионов, проиграв «Кальяри» в последнем туре — 1:2.
— Результат, к сожалению, уже не изменить. Мы проиграли пять домашних матчей и полностью заслужили то место, на котором оказались. После гола мы расслабились и очень плохо оборонялись как команда. Ребятам я ничего не могу поставить в упрек — мы сделали максимум, чтобы попасть в Лигу чемпионов.
— Ваше будущее все еще в «россонери»?
— Сейчас я разочарован и зол. Мы остались без Лиги чемпионов. После того как мы перевернули игру с «Дженоа», никто не ожидал, что мы в итоге останемся за бортом ЛЧ. Приходится с большой горечью принимать вердикт, вынесенный на поле. Ребят я ни в чем не могу упрекнуть — они выложились на поле полностью.
— Из последних десяти матчах вы проиграли шесть. В чем причина?
— Найти причину сложно, я не знаю. Что-то я сделал неправильно, что-то мы все вместе сделали неправильно. Мы пытались изменить ситуацию. Когда упускаешь выход в Лигу чемпионов в последнем туре, это заставляет негативно оценивать весь сезон. Думаю, нужно будет очень трезво оценить всю кампанию, — сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.