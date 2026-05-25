Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
Аллегри о 5-м месте «Милана»: «Я разочарован и зол, никто не ожидал, что мы останемся без ЛЧ. Ребят упрекнуть не в чем, выложились полностью. Нужно трезво оценить сезон»

Массимилиано Аллегри оценил выступление «Милана» в этом сезоне.

Команда заняла 5-е место в Серии А и не попала в Лигу чемпионов, проиграв «Кальяри» в последнем туре — 1:2.

— Результат, к сожалению, уже не изменить. Мы проиграли пять домашних матчей и полностью заслужили то место, на котором оказались. После гола мы расслабились и очень плохо оборонялись как команда. Ребятам я ничего не могу поставить в упрек — мы сделали максимум, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

— Ваше будущее все еще в «россонери»?

— Сейчас я разочарован и зол. Мы остались без Лиги чемпионов. После того как мы перевернули игру с «Дженоа», никто не ожидал, что мы в итоге останемся за бортом ЛЧ. Приходится с большой горечью принимать вердикт, вынесенный на поле. Ребят я ни в чем не могу упрекнуть — они выложились на поле полностью.

— Из последних десяти матчах вы проиграли шесть. В чем причина?

— Найти причину сложно, я не знаю. Что-то я сделал неправильно, что-то мы все вместе сделали неправильно. Мы пытались изменить ситуацию. Когда упускаешь выход в Лигу чемпионов в последнем туре, это заставляет негативно оценивать весь сезон. Думаю, нужно будет очень трезво оценить всю кампанию, — сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.