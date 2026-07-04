Аршавин о Роналду на ЧМ: «Мешает сборной Португалии. Он потерял скорость, не может играть, как раньше. Испанию они не пройдут»

— Сейчас, считаю, это скорее идет во вред. Как бы он ни берег себя, он уже не тот и не дает того, что дал бы другой игрок на его позиции. Он потерял скорость и уже не может играть так, как раньше. Все зависит от функционала. На мой взгляд, это мешает сборной Португалии. Но если они выиграют, то какая разница? Хотя я думаю, что Испанию они не пройдут.