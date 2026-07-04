Аршавин о Роналду на ЧМ: «Мешает сборной Португалии. Он потерял скорость, не может играть, как раньше. Испанию они не пройдут»

В матче 1/16 финала против сборной Хорватии (2:1) Роналду реализовал пенальти и был признан лучшим игроком встречи.
— Роналду сейчас дали этот приз, а он один раз коснулся мяча в штрафной. И то — когда забил с пенальти. Это к вопросу о том, как вручают этот приз. Просто в сборной Португалии нет никого, кто был бы настолько же медийным.
— Роналду для Португалии — это плюс или минус?
— Сейчас, считаю, это скорее идет во вред. Как бы он ни берег себя, он уже не тот и не дает того, что дал бы другой игрок на его позиции. Он потерял скорость и уже не может играть так, как раньше. Все зависит от функционала. На мой взгляд, это мешает сборной Португалии. Но если они выиграют, то какая разница? Хотя я думаю, что Испанию они не пройдут.
Несколько раз меня признавали лучшим игроком матча за сборную России, потому что меня знали чуть лучше, чем других. То, что сейчас после каждого матча вручают такие награды, связано с коммерцией. Безусловно, это приятно. Когда после каждого матча выбирают лучшего игрока, футболисты потом между собой обсуждают, заслуженно ли ему досталась награда. Поэтому сейчас этот приз действительно стал престижным, — сказал Аршавин.