Кто в Германии как дома: Феттель или Хэмилтон?
В ближайшие выходные пройдет «Гран-при Германии» — гонка, которая может считаться домашней и для пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, и для его главного соперника Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
В ближайшие выходные пройдет «Гран-при Германии» — гонка, которая может считаться домашней и для пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, и для его главного соперника Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
РАСПИСАНИЕ
Сегодня
12.00. Первая тренировка
16.00. Вторая тренировка.
Завтра
13.00. Третья тренировка
16.00. Квалификация.
24 июня, воскресенье
16.10. Гонка.
Пока шел чемпионат мира и внимание всей планеты было приковано к футболу, пилоты и команды впервые в истории провели три подряд гоночных
И вот теперь все с новыми силами возвращаются, и не
А ведь впереди у нас еще Будапешт, бельгийский
Между прочим, прошлый этап в Британии считался домашним для «Мерседеса», база которого расположена в Брэкли, и его лидера Льюиса Хэмилтона. С нынешним сложнее. С одной стороны, он родной для лидера «Феррари» Себастьяна Феттеля. С другой — если принимать во внимание национальную принадлежность «серебряных стрел», то вполне можно назвать домашним для них и «Гран-при Германии».
Тем более что гоночная трасса в Хокенхайме появилась в 1939 году как раз как высокоскоростной тестовый полигон для обкатки «Мерседесов». Хотя и до этого здесь существовал 12-километровый трек, за свои очертания прозванный «треугольником», но его значительно урезали, и он стал представлять собой почти восьмикилометровый овал. Окончательному завершению строительства помешала война, во время которой автодром и покрытие трека сильно пострадали от танков. После этого главной трассой Германии стал «Нюрбургринг».
Все изменилось во второй половине 60-х — прямо через Хокенхайм прошел скоростной автобан, отрезавший часть старой трассы. А денег, полученных местными властями в качестве компенсации, хватило для полной реконструкции автодрома, куда в начале 70-х пришла «Формула-1», а с 1977-го — прописалась на три десятка лет. После долгой и славной истории старая трасса была значительно перестроена в 2002-м под руководством Германа Тильке, в результате чего, например, исчез знаменитый поворот «Осткурве» и длинные прямые через лес — что на них творилось, большинство зрителей видеть не могли.
Тем не менее трибуны автодрома
За кого они будут болеть теперь? За немца Феттеля, но сидящего за рулем «Феррари», или управляющего «Мерседесом» британца Хэмилтона? Тот, кстати, буквально на днях подписал с командой из Германии новый двухлетний контракт, сделавший его самым хорошо зарабатывающим гонщиком за всю историю «Ф-1» — около 45 миллионов евро за сезон. Зато и по количеству побед в нынешнем сезоне — четыре против трех — и в общем зачете чемпионата мира впереди пока Феттель. И инициатива, судя по последним этапам, сейчас в его руках.
В Британии Хэмилтону пришлось после инцидента на старте прорываться с 18-го места, и в итоге он дошел до второй позиции, но Феттеля так и не достал. Впрочем, нельзя сказать, что и Себу везет в родных стенах. Нынешний лидер «Феррари» родился в нескольких десятках километров от «Хокенхаймринга», но ни разу не стоял здесь на высшей ступени пьедестала. Да, он выигрывал домашний «Гран-при», но это случилось в 2013-м, когда гонка проходила на «Нюрбургринге». Более того, за всю карьеру он провел в роли лидера гонки в Хокенхайме всего три круга.
Россиянину Сергею Сироткину до верхних строчек протокола пока очень далеко — все уже привыкли, что дебютант на своем «Уильямсе» плетется в хвосте пелотона. Но и он перед немецким «Гран-при» настроен оптимистично. Впрочем, что ему еще остается?
— У меня очень хорошие воспоминания о Хокенхайме, — приводит слова Сироткина Autosport. — Мне нравится эта трасса, к тому же, она должна подойти нашей машине лучше предыдущих. Интересно, какого прогресса позволят добиться обновления перед летним перерывом. Предстоящий
Конечно, обновления готовит не только «Уильямс», которому они жизненно необходимы, чтобы выглядеть хоть
Автодром «Хокенхаймринг»
Длина круга — 4,574 км
Количество кругов — 67
Дистанция гонки — 306,458 км
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