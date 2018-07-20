Кто в Германии как дома: Феттель или Хэмилтон?

Источник: Reuters

РАСПИСАНИЕ УИК-ЭНДА

Сегодня

12.00. Первая тренировка

16.00. Вторая тренировка.

Завтра

13.00. Третья тренировка

16.00. Квалификация.

24 июня, воскресенье

16.10. Гонка.

Пока шел чемпионат мира и внимание всей планеты было приковано к футболу, пилоты и команды впервые в истории провели три подряд гоночных уик-энда во Франции, Австрии и Англии. Королева автоспорта триумфально вернулась на трек «Поль Рикар», пошумела на трассе в Шпильберге и порадовала любителей традиций гонкой в легендарном Сильверстоуне. После чего взяла заслуженную передышку.

ОТ «ТРЕУГОЛЬНИКА» ДО ТИЛЬКЕ

И вот теперь все с новыми силами возвращаются, и не куда-нибудь, а на еще один классический во всех смыслах слова автодром. «Гран-при Германии», несмотря на все заслуги страны перед «Ф-1», в последнее время проводится нерегулярно — за предыдущие три сезона он лишь один раз попал в календарь. И тем радостнее, что в нынешнем году «Королевские гонки» пройдут на трассе в Хокенхайме, отлично знакомой всем любителям автогонок.

А ведь впереди у нас еще Будапешт, бельгийский Спа-Франкошам и итальянская Монца в самом начале осени. Но об этом — потом. Сейчас все взоры обращены в сторону земли Баден-Вюртемберг.

Между прочим, прошлый этап в Британии считался домашним для «Мерседеса», база которого расположена в Брэкли, и его лидера Льюиса Хэмилтона. С нынешним сложнее. С одной стороны, он родной для лидера «Феррари» Себастьяна Феттеля. С другой — если принимать во внимание национальную принадлежность «серебряных стрел», то вполне можно назвать домашним для них и «Гран-при Германии».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlaNH2ngbD2/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlaNH2ngbD2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I have been in the Mercedes Family since 1998. I am forever grateful for their continued support, unwavering love and protection over these years. I’m incredibly proud of what we have achieved together and even more excited of what we will achieve together moving forward. There is no better place for me than right where I am. A big thank you to the team for their patience and to Toto for trusting in me. We win and we lose together always. Here’s to the future@mercedesamgf1 #grateful #letsgo #hardwork #persistance #nevergiveup #announcelewis #contractsigned</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/lewishamilton/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Lewis Hamilton</a> (@lewishamilton) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-19T10:12:45+00:00">Jul 19, 2018 at 3:12am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем более что гоночная трасса в Хокенхайме появилась в 1939 году как раз как высокоскоростной тестовый полигон для обкатки «Мерседесов». Хотя и до этого здесь существовал 12-километровый трек, за свои очертания прозванный «треугольником», но его значительно урезали, и он стал представлять собой почти восьмикилометровый овал. Окончательному завершению строительства помешала война, во время которой автодром и покрытие трека сильно пострадали от танков. После этого главной трассой Германии стал «Нюрбургринг».

Все изменилось во второй половине 60-х — прямо через Хокенхайм прошел скоростной автобан, отрезавший часть старой трассы. А денег, полученных местными властями в качестве компенсации, хватило для полной реконструкции автодрома, куда в начале 70-х пришла «Формула-1», а с 1977-го — прописалась на три десятка лет. После долгой и славной истории старая трасса была значительно перестроена в 2002-м под руководством Германа Тильке, в результате чего, например, исчез знаменитый поворот «Осткурве» и длинные прямые через лес — что на них творилось, большинство зрителей видеть не могли.

ИНИЦИАТИВА У ФЕТТЕЛЯ

Тем не менее трибуны автодрома по-прежнему вмещают 120 тысяч зрителей, и гонка в Германии по праву является одной из самых атмосферных в сезоне — порой рев болельщиков заглушал звук моторов даже в старые добрые времена.

За кого они будут болеть теперь? За немца Феттеля, но сидящего за рулем «Феррари», или управляющего «Мерседесом» британца Хэмилтона? Тот, кстати, буквально на днях подписал с командой из Германии новый двухлетний контракт, сделавший его самым хорошо зарабатывающим гонщиком за всю историю «Ф-1» — около 45 миллионов евро за сезон. Зато и по количеству побед в нынешнем сезоне — четыре против трех — и в общем зачете чемпионата мира впереди пока Феттель. И инициатива, судя по последним этапам, сейчас в его руках.

В Британии Хэмилтону пришлось после инцидента на старте прорываться с 18-го места, и в итоге он дошел до второй позиции, но Феттеля так и не достал. Впрочем, нельзя сказать, что и Себу везет в родных стенах. Нынешний лидер «Феррари» родился в нескольких десятках километров от «Хокенхаймринга», но ни разу не стоял здесь на высшей ступени пьедестала. Да, он выигрывал домашний «Гран-при», но это случилось в 2013-м, когда гонка проходила на «Нюрбургринге». Более того, за всю карьеру он провел в роли лидера гонки в Хокенхайме всего три круга.

У СИРОТКИНА ХОРОШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlbAHnel27R/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.33742331288344% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlbAHnel27R/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Race weekend #GermanGP@williamsmartiniracing @smp_racing @f1 #WeAreRacing #williams #FW41 #F1 #TeamSirotkin #SupportSirotkin #smp #smpracing #s35 #martini #sirotkin #f1 #formula1 #formulaone #williamsmartiniracing #motorsport #формулаодин</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/sergeysirotkin_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sergey Sirotkin ??</a> (@sergeysirotkin_official) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-19T17:38:22+00:00">Jul 19, 2018 at 10:38am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянину Сергею Сироткину до верхних строчек протокола пока очень далеко — все уже привыкли, что дебютант на своем «Уильямсе» плетется в хвосте пелотона. Но и он перед немецким «Гран-при» настроен оптимистично. Впрочем, что ему еще остается?

— У меня очень хорошие воспоминания о Хокенхайме, — приводит слова Сироткина Autosport. — Мне нравится эта трасса, к тому же, она должна подойти нашей машине лучше предыдущих. Интересно, какого прогресса позволят добиться обновления перед летним перерывом. Предстоящий уик-энд будет важным для команды, и я с нетерпением жду его начала.

Конечно, обновления готовит не только «Уильямс», которому они жизненно необходимы, чтобы выглядеть хоть сколько-нибудь конкурентоспособным, но и другие команды. Так, «Рено» перед гонкой в Хокенхайме представил новый дизайн переднего крыла, внешне чем-то напоминающего броню самурая. В стане французской команды надеются, что это улучшит аэродинамику, позволит сильно прибавить в результатах и сохранить четвертое место в Кубке конструкторов по итогам сезона.

ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ