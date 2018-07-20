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01:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто в Германии как дома: Феттель или Хэмилтон?

В ближайшие выходные пройдет «Гран-при Германии» — гонка, которая может считаться домашней и для пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, и для его главного соперника Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Источник: Reuters

РАСПИСАНИЕ УИК-ЭНДА

Сегодня
12.00. Первая тренировка
16.00. Вторая тренировка.

Завтра
13.00. Третья тренировка
16.00. Квалификация.

24 июня, воскресенье
16.10. Гонка.

Пока шел чемпионат мира и внимание всей планеты было приковано к футболу, пилоты и команды впервые в истории провели три подряд гоночных уик-энда во Франции, Австрии и Англии. Королева автоспорта триумфально вернулась на трек «Поль Рикар», пошумела на трассе в Шпильберге и порадовала любителей традиций гонкой в легендарном Сильверстоуне. После чего взяла заслуженную передышку.

ОТ «ТРЕУГОЛЬНИКА» ДО ТИЛЬКЕ

И вот теперь все с новыми силами возвращаются, и не куда-нибудь, а на еще один классический во всех смыслах слова автодром. «Гран-при Германии», несмотря на все заслуги страны перед «Ф-1», в последнее время проводится нерегулярно — за предыдущие три сезона он лишь один раз попал в календарь. И тем радостнее, что в нынешнем году «Королевские гонки» пройдут на трассе в Хокенхайме, отлично знакомой всем любителям автогонок.

А ведь впереди у нас еще Будапешт, бельгийский Спа-Франкошам и итальянская Монца в самом начале осени. Но об этом — потом. Сейчас все взоры обращены в сторону земли Баден-Вюртемберг.

Между прочим, прошлый этап в Британии считался домашним для «Мерседеса», база которого расположена в Брэкли, и его лидера Льюиса Хэмилтона. С нынешним сложнее. С одной стороны, он родной для лидера «Феррари» Себастьяна Феттеля. С другой — если принимать во внимание национальную принадлежность «серебряных стрел», то вполне можно назвать домашним для них и «Гран-при Германии».

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Тем более что гоночная трасса в Хокенхайме появилась в 1939 году как раз как высокоскоростной тестовый полигон для обкатки «Мерседесов». Хотя и до этого здесь существовал 12-километровый трек, за свои очертания прозванный «треугольником», но его значительно урезали, и он стал представлять собой почти восьмикилометровый овал. Окончательному завершению строительства помешала война, во время которой автодром и покрытие трека сильно пострадали от танков. После этого главной трассой Германии стал «Нюрбургринг».

Все изменилось во второй половине 60-х — прямо через Хокенхайм прошел скоростной автобан, отрезавший часть старой трассы. А денег, полученных местными властями в качестве компенсации, хватило для полной реконструкции автодрома, куда в начале 70-х пришла «Формула-1», а с 1977-го — прописалась на три десятка лет. После долгой и славной истории старая трасса была значительно перестроена в 2002-м под руководством Германа Тильке, в результате чего, например, исчез знаменитый поворот «Осткурве» и длинные прямые через лес — что на них творилось, большинство зрителей видеть не могли.

ИНИЦИАТИВА У ФЕТТЕЛЯ

Тем не менее трибуны автодрома по-прежнему вмещают 120 тысяч зрителей, и гонка в Германии по праву является одной из самых атмосферных в сезоне — порой рев болельщиков заглушал звук моторов даже в старые добрые времена.

За кого они будут болеть теперь? За немца Феттеля, но сидящего за рулем «Феррари», или управляющего «Мерседесом» британца Хэмилтона? Тот, кстати, буквально на днях подписал с командой из Германии новый двухлетний контракт, сделавший его самым хорошо зарабатывающим гонщиком за всю историю «Ф-1» — около 45 миллионов евро за сезон. Зато и по количеству побед в нынешнем сезоне — четыре против трех — и в общем зачете чемпионата мира впереди пока Феттель. И инициатива, судя по последним этапам, сейчас в его руках.

В Британии Хэмилтону пришлось после инцидента на старте прорываться с 18-го места, и в итоге он дошел до второй позиции, но Феттеля так и не достал. Впрочем, нельзя сказать, что и Себу везет в родных стенах. Нынешний лидер «Феррари» родился в нескольких десятках километров от «Хокенхаймринга», но ни разу не стоял здесь на высшей ступени пьедестала. Да, он выигрывал домашний «Гран-при», но это случилось в 2013-м, когда гонка проходила на «Нюрбургринге». Более того, за всю карьеру он провел в роли лидера гонки в Хокенхайме всего три круга.

У СИРОТКИНА ХОРОШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

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Россиянину Сергею Сироткину до верхних строчек протокола пока очень далеко — все уже привыкли, что дебютант на своем «Уильямсе» плетется в хвосте пелотона. Но и он перед немецким «Гран-при» настроен оптимистично. Впрочем, что ему еще остается?

— У меня очень хорошие воспоминания о Хокенхайме, — приводит слова Сироткина Autosport. — Мне нравится эта трасса, к тому же, она должна подойти нашей машине лучше предыдущих. Интересно, какого прогресса позволят добиться обновления перед летним перерывом. Предстоящий уик-энд будет важным для команды, и я с нетерпением жду его начала.

Конечно, обновления готовит не только «Уильямс», которому они жизненно необходимы, чтобы выглядеть хоть сколько-нибудь конкурентоспособным, но и другие команды. Так, «Рено» перед гонкой в Хокенхайме представил новый дизайн переднего крыла, внешне чем-то напоминающего броню самурая. В стане французской команды надеются, что это улучшит аэродинамику, позволит сильно прибавить в результатах и сохранить четвертое место в Кубке конструкторов по итогам сезона.

ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ

Автодром «Хокенхаймринг»
Длина круга — 4,574 км
Количество кругов — 67
Дистанция гонки — 306,458 км
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