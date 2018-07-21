В «Феррари» подтвердили уход Маркьонне с поста президента

Ранее сообщалось, что президент «Феррари» Серджио Маркьонне может покинуть пост из-за проблем со здоровьем. Теперь эта информация подтвердилась официально. Функционер не сможет выполнять свои обязанности в связи с перенесённой операцией, сообщает Motor Sport Magazine.