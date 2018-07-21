В «Феррари» подтвердили уход Маркьонне с поста президента
Ранее сообщалось, что президент «Феррари» Серджио Маркьонне может покинуть пост
Ранее сообщалось, что президент «Феррари» Серджио Маркьонне может покинуть пост
«С глубокой грустью сообщаем, что во время сегодняшней встречи совет директоров “Феррари” узнал, что Серджио Маркьонне не сможет вернуться к работе», — говорится в официальном заявлении.
Новым председателем совета директоров станет Джон Элканн. Исполнительным директором вместо Марьконне станет член совета директоров «Феррари» Луи Камиллери, который является бывшим президентом компании Philip Morris International. Официально Камилерри должны утвердить на ближайшем заседании совета директоров.