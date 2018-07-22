Джовинацци: Глупо говорить, что я не хочу выступать за «Заубер» в 2019 году
Резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци считает, что ему не следует скрывать своего желания выступать за «Заубер» в качестве боевого пилота в 2019 году.
Резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци считает, что ему не следует скрывать своего желания выступать за «Заубер» в качестве боевого пилота в 2019 году.
«Здорово было вернуться за руль болида во время практики в Германии, всё было нормально. Я хорошо знаю “Заубер”. С момента моих первых выступлений в Формуле-1, которые состоялись в 2017 году, команда совершила большой прогресс. Было бы глупо говорить, что я не хочу выступать за неё в 2019 году», — приводит слова Джовинацци Sports Mole.
В минувшем сезоне Джовинацци заменил травмированного Паскаля Верляйна на этапах в Австралии и Китае.