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12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Джовинацци: Глупо говорить, что я не хочу выступать за «Заубер» в 2019 году

Резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци считает, что ему не следует скрывать своего желания выступать за «Заубер» в качестве боевого пилота в 2019 году.

«Здорово было вернуться за руль болида во время практики в Германии, всё было нормально. Я хорошо знаю “Заубер”. С момента моих первых выступлений в Формуле-1, которые состоялись в 2017 году, команда совершила большой прогресс. Было бы глупо говорить, что я не хочу выступать за неё в 2019 году», — приводит слова Джовинацци Sports Mole.

В минувшем сезоне Джовинацци заменил травмированного Паскаля Верляйна на этапах в Австралии и Китае.

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