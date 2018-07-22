Фернандо Алонсо: В 2021 году меня не будет в «Формуле-1
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо сообщил, что завершит карьеру в «Формуле-1» до 2021 года, отвечая на вопрос об отношении к новому регламенту чемпионата.
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо сообщил, что завершит карьеру в «Формуле-1» до 2021 года, отвечая на вопрос об отношении к новому регламенту чемпионата.
— Я даже не знаю, для меня это не очень важно, меня здесь в 2021 году все равно не будет, поэтому меня это не особо волнует, — отметил испанец.
Алонсо дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году. Испанец становился чемпионом мира гоночной серии в 2005 и 2006 годах.
Источник: Marca