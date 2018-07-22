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15:53 (мск), источник: Матч ТВ

Фернандо Алонсо: В 2021 году меня не будет в «Формуле-1

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо сообщил, что завершит карьеру в «Формуле-1» до 2021 года, отвечая на вопрос об отношении к новому регламенту чемпионата.

Источник: РИА "Новости"

— Я даже не знаю, для меня это не очень важно, меня здесь в 2021 году все равно не будет, поэтому меня это не особо волнует, — отметил испанец.

Алонсо дебютировал в «Формуле-1» в 2001 году. Испанец становился чемпионом мира гоночной серии в 2005 и 2006 годах.

Источник: Marca

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