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15:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Риккардо может подписать контракт с «Ред Булл» на следующей неделе

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заявил, что он будет готов подписать новый контракт с командой уже на следующей неделе.

Источник: Reuters

«Картина со всеми остальными пилотами становится яснее и всё сразу приобретает более реальные очертания. Так что сейчас я сосредоточусь на гонке, а после, вероятно, на старте следующей недели, я попробую уладить все детали и подписать контракт.

Может ли потенциальное место в «Мерседесе» в 2020 году повлиять на длительность соглашения? Возможно, но я говорю об этом в общем и не держу в уме Боттаса. Очевидно, что перестановки происходят. Но честно говоря, пока я ничего не согласовал, так что я помолчу, — приводит слова Риккардо Autosport.

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