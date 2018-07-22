Капли дождя. Хэмилтон и «Мерседес» взяли реванш на домашней трассе

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира. 11-й этап. «Гран-при Германии»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:32.29,845

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 0.04,535

3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) — 0.06,732

4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 0.07,654

5. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 0.26,609

6. Ромэн Грожан (Франция, Haas) — 0.28,871

7. Серхио Перес (Мексика, Force India) — 0.30,556

8. Эстебан Окон (Франция, Force India) — 0.31,750

9. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) — 0.32,362

10. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) — 0.34,197

11. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 0.34,919

12. Карлос Сайнс (Испания, Renault) — 0.43,069

13. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) — 0.46,617

14. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1 круг

15. Шарль Леклер (Монако, Sauber) — 1 круг

16. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) — 2 круга.

Не финишировали: Лэнс Стролл (Канада, Williams), Сергей СИРОТКИН (Россия, Williams), Себастьян Феттель (Германия, Ferrari), Дэниэль Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing).

В таких гонках, как эта, многое решают терпение и хладнокровие, умение быть более выдержанным, чем соперники. Не бежать впереди поезда, не суетиться, когда прямо над трассой ходят свинцовые тучи. И даже когда кое-где начинает накрапывать. Идти до конца и быть уверенным в себе и выбранном пути — почти кодекс современного самурая. В этот вечер главный из самураев сидел в машине под номером 44.

БЕССИЛЬНАЯ ЯРОСТЬ

Ключевой эпизод воскресной гонки, переполненный драматизма — красная машина на подмокшем в асфальте не входит в поворот, вылетает за пределы трассы и скользит по гравию, пока не упирается носом в отбойник. Сидящий за рулем пилот в бессильной ярости лупит ни в чем не виноватый руль и витиевато ругается, трибуны стонут от разочарования. Кино не будет, электричество кончилось.

Это не кто иной как Себастьян Феттель, и до 52-го круга вечер для него складывался отлично. Но первой в карьере победы на домашнем «Гран-при» не будет — не хватило чуть-чуть. Немец, родившийся в каких-то 20 километрах от Хоккенхайма, приехал сюда в роли лидера сезона и выиграл квалификацию, а затем многократно перекрыл личный рекорд — до этого дня он за всю карьеру провел всего три круга в качестве лидера на знаменитой трассе.

Многие считали, что едва ли не все в этот раз будет решаться на старте — но он выдался не слишком богат на события. Феттель его уверенно выиграл, а вся группа лидеров осталась при своих. Дальше немец продолжил ехать достаточно спокойно. Первый звоночек для него прозвучал, когда после пит-стопа он вернулся на трек впереди Хэмилтона, но позади партнера по команде Кими Райкконена.

Финн заехал в боксы первым из всего пелотона, и шины у его машины были более изношенными, чем у напарника. И через десяток кругов Феттель уже начинает нервничать — он недвусмысленно намекает по радио, что зря тратит время и резину позади Райкконена. Тому команда передает беспокойство Себа еще более витиевато — и финн пропускает лидера сезона вперед. Тот почти сразу отрывается, наращивает отрыв, но все его планы оказались спутаны.

ВОВРЕМЯ ПЕРЕДУМАТЬ

К тому моменту главным вопросом для участников, болельщиков на трибунах и перед экранами главным вопросом было — пойдет-таки дождь или нет? Его ждали, он ходил вокруг да около автодрома, но в отличие от предыдущих дней, трасса долгое время оставалась сухой.

Хотя в предыдущие дни поливало будь здоров, и ничего удивительного, что при первых каплях дождя некоторые гонщики предпочли сыграть в угадайку и переобуться в боксах. Эта ставка не сыграла ни для Алонсо, ни для Гасли с Леклером. Впрочем, это была только первая волна, дальше сомневающихся было больше — кому-то пришлось посещать боксы несколько раз. В числе тех, кто побывал на пит-лейне, были и все лидеры. Почти — Хэмилтон тоже направлялся к механикам, но в последний момент получив команду по радио, свернул обратно уже через траву. И когда почти параллельно сошел Феттель и на трассе возникла машина безопасности, британец оказался во главе пелотона.

Вот тут как раз пора вспомнить, что выходные проходили для Льюиса вовсе не гладко — из-за технических проблем в квалификации он стартовал с 14-й позиции, даже позади россиянина Сергея Сироткина на «Уильямсе». Наш соотечественник, кстати, перед гонкой был полон оптимизма, но всю удачу его команда оставила в квалификации. У «Уильямса» по-прежнему нет нужного темпа, а в тот момент, когда на треке начиналось все самое интересное, обе машины британской команды почти синхронно сошли.

ЛИВЕНЬ ПОСЛЕ ФИНИША

Чтобы ворваться в десятку, Хэмилтону потребовалось всего четыре круга, а на 15-м он уже был в группе лидеров, на четверть минуты отставая от третьего места. На большее претендовать ему, может, и не удалось бы, но дождь действительно перевернул все с ног на голову. И кто знает, на что был бы способен Дэн Риккьярдо, прорывавшийся через пелотон вместе с британцем и добравшийся с последнего места до первой пятерки, но сошедший из-за отказа машины.

Рестарт Хэмилтон встретил лидером, отбивая атаки напарника — Валлтери Боттас еще до всей этой заварушки, удачно воспользовавшись траффиком на трассе, сумел опередить Райкконена и стать вторым. Серьезно пободаться, впрочем, напарникам не дали — на 62-м круге Боттасу команда велела «держать позицию». То есть оставить Хэмилтона в покое.

Кто бы мог предположить до начала гонки, что «Мерседесы» сделают дубль на домашней трассе — но это реальность. Реванш за неудачу на прошлом этапе в Сильверстоуне удался на славу. Один флаг Великобритании и два — Финляндии реяли над стадионом на церемонии награждения. Которая, кстати, сопровождалась уже настоящей грозой, с громом и молниями над пустой трассой — горькая ирония судьбы для Феттеля, «Феррари» и всех их поклонников.

Личный зачет

1. Льюис Хэмилтон — 188. 2. Себастьян Феттель — 171. 3. Кими Райкконен — 131. 4. Валттери Боттас — 122. 5. Дэниэль Риккьярдо — 106. 6. Макс Ферстаппен — 105. 7. Нико Хюлькенберг — 52. 8. Фернандо Алонсо — 40. 9. Кевин Магнуссен — 39. 10. Серхио Перес — 32. 11. Эстебан Окон — 29. 12. Карлос Сайнс — 28. 13. Пьер Гасли — 18. 14. Ромэн Грожан — 18. 15. Шарль Леклер — 13. 16. Стоффел Вандорн — 8. 17. Маркус Эрикссон — 5. 18. Лэнс Стролл — 4. 19. Брендон Хартли — 2. 20. Сергей СИРОТКИН — 0.

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