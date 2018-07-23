Проведение этапа «Формулы-1» в Майами отложили до 2020 года

«В последние несколько месяцев мы старательно работали вместе с нашим промоутером Стивеном Россом, властями Майами и округа Майами-Дейд, чтобы провести Гран-при “Формулы-1” в Майами, и мы добились значительного прогресса. Однако, это сложные переговоры. Мы предпочли бы, чтобы гонка в Майами прошла в 2019 году», — сказал Братчес, которого цитирует официальный сайт «Формулы-1».

«Тем не менее, мы придерживаемся перспективного подхода, и после консультаций с властями Майами решили отложить подписание контракта до конца лета с целью проведения первого Гран-при “Формулы-1” в Майами в сезоне 2020 года. Мы всегда говорили, что не пойдем на компромисс, и если это означает ожидание до 2020 года, то это будет лучше, чем выходить на неоптимальную гоночную трассу только для того, чтобы заключить сделку», — добавил Братчес.