Проведение этапа «Формулы-1» в Майами отложили до 2020 года
Проведение этапа чемпионата «Формулы-1» в Майами отложено до 2020 года, об этом заявил
Проведение этапа чемпионата «Формулы-1» в Майами отложено до 2020 года, об этом заявил
«В последние несколько месяцев мы старательно работали вместе с нашим промоутером Стивеном Россом, властями Майами и округа
«Тем не менее, мы придерживаемся перспективного подхода, и после консультаций с властями Майами решили отложить подписание контракта до конца лета с целью проведения первого