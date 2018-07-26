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22:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россияне захватили Будапешт: чего ждать от «Гран-при» Венгрии

В ближайшие выходные поклонников «Формулы-1» ждет гонка в еще одном месте, уже успевшем стать историческим для чемпионата мира — «Гран-при Венгрии» неизменно проводится в одном и том же месте без перерыва с 1986 года.

Источник: Reuters

И с этой точки зрения гонка на трассе «Хунгароринг» в окрестностях Будапешта — идеальный вариант перед перерывом длиной почти в месяц. Франция, Австрия, Британия, Германия пронеслись перед глазами болельщиков за неполный месяц. А теперь уик-энд в Венгрии и отдохнем, ведь на границе лета и осени нас еще ждут бельгийский «Гран-при» в Спа и итальянский в Монце.

ПЫЛЬНАЯ БЫЛЬ

История появления венгерской гонки в календаре давно и широко известна — в поисках новых рынков Берни Экклстоуну в начале 80-х очень хотелось попасть за «железный занавес» в страны Восточной Европы. Многолетний промоутер «Ф-1» вел переговоры с советскими властями, мечтая о появлении «королевской серии» в Москве. Но случиться этому было не суждено.

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Тогда предприимчивому британцу посоветовали обратить взоры на Венгрию. И в 1983 году была достигнута договоренность о проведении здесь этапа чемпионата мира. Правда, Экклстоун изначально предлагал вновь обустроить трассу в Неплигете — крупнейшем парке Будапешта, где в 30-х годах уже проводились «Гран-при». А у властей страны были свои планы, и городская гонка в них не входила.

Поэтому примерно в 20 километрах от столицы, неподалеку от автомагистрали, в рекордные для «Формулы-1» сроки с нуля был сооружен новый автодром. Строительные работы начались 1 октября 1985-го, а уже 24 марта следующего года здесь состоялись первые старты. А прошедший в августе «Гран-при Венгрии» собрал более 200 тысяч зрителей. Между прочим, по популярности у туристов «Хунгароринг» до сих пор входит в первую тройку — он давно стал таким же символом страны, как мосты через Дунай в Будапеште, озеро Балатон, токайское вино и гуляш.

Впрочем, туристы это одно, а вот гонки, помимо «Ф-1», здесь проводятся не так часто — многие считают, что виной тому не самый удачный профиль трассы. Большое количество поворотов и перепадов высоты снижают среднюю скорость машин, делая обгоны на «Хунгароринге» трудными и довольно редкими. Эту трассу даже успели прозвать «Монако без зданий». Кроме того, в Венгрии всегда достаточно пыльный трек, что объясняется как не самым интенсивным использованием, так и окружающими условиями. И это тоже влияет на скорость гонки не в лучшую сторону.

Льюис ХЭМИЛТОН раздает автографы | Источник: Reuters

ТЕПЛО И СУХО

Поэтому залогом успеха в Венгрии чаще всего становится успешная квалификация и отсутствие ошибок на пит-стопах. Возможно, в ситуацию могла бы внести разнообразие погода — в этом мы убедились неделю назад на примере Хоккенхайма. Но этот «Гран-при» по традиции проводится в разгар лета, когда в окрестностях «Хунгароринга» стоит теплая и сухая погода. Достаточно сказать, что до 2006 года это была единственная трасса «Ф-1» никогда не видевшая дождевых гонок.

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Как будет на этот раз — посмотрим. Экватор сезона пройден неделю назад, и теперь с каждой гонкой будет все меньше возможностей что-то изменить. И конечно, больше не стоит допускать таких ошибок, как Себастьян Феттель в Германии. Вылет уверенно лидировавшего пилота «Феррари» обернулся для него худшим из возможных исходов — действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон с 14-го места на старте прорвался во главу пелотона и превратил «-8» в общем зачете в «+17».

А заодно сделавшие победный дубль «Мерседесы» вышли вперед в Кубке конструкторов. А для «Феррари» черная полоса продолжилась и на этой неделе, когда пришло известие о смерти бывшего руководителя компании Серджио Маркьонне — он активно занимался делами и автоспортивного подразделения.

Макс ФЕРСТАПЕН | Источник: Reuters

НЕ ЗАБУДЕМ ПРО «БЫКОВ»

В то же время, мало у кого есть сомнения, что именно Хэмилтон и Феттель будут бороться за победу на венгерском «Гран-при» — именно они на двоих выиграли здесь три последних гонки. Причем в этом микроматче счет 2:1 в пользу именно немца. Он же является действующим победителем, зато Хэмилтон поднимался здесь на первую ступень пьедестала в общей сложности пять раз — больше чем кто бы то ни было.

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При этом лидерам «Мерседеса» и «Феррари» не стоит слишком увлекаться борьбой исключительно друг с другом — так они могут дать шанс не только напарникам, но и пилотам «Ред Булла». «Быки» на этой не самой скоростной трассе должны чувствовать себя отлично, а Дэн Риккьярдо уже побеждал в Венгрии в 2014-м. Главное — избежать таких ситуаций, как в прошлом году, когда в борьбе за позиции на старте Макс Ферстаппен заблокировал колеса и во втором повороте вынес с трека своего же напарника, который вскоре сошел из-за полученных повреждений.

Между прочим, этот восточноевропейский уик-энд обещает стать самым «русским» в сезоне — как сообщает Motorsport.com, в ходе тренировочных заездов за руль призовой машины «Рено» должен сесть один из лидеров «Ф-2» Артем Маркелов, а выступающий в GP3 Никита Мазепин снова получит шанс опробовать болид «Форс Индии». Кстати, на текущей неделе продолжили распространяться слухи, что какую-то часть этой команды приобрел отец Лэнса Стролла, и напарник Сергея Сироткина скоро покинет бедствующий в нынешнем сезоне «Уильямс».

ГРАН-ПРИ ВЕНГРИИ

Автодром «Хунгароринг».
Длина круга — 4,381 км.
Количество кругов — 70.
Дистанция гонки — 306,63 км.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА

27 июля, пятница
12.00. Первая тренировка.
16.00. Вторая тренировка.

28 июля, суббота
13.00. Третья тренировка.
16.00. Квалификация.

29 июля, воскресенье
16.10. Гонка.

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