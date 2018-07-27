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13:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Риккардо — лучший в первой тренировке Гран-при Венгрии, Сироткин — 19-й

На автодроме «Хунгароринг» в Венгрии завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии.

Источник: Reuters

Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, второй результат у гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля. Тройку лучших замкнул партнёр Риккардо по команде Макс Ферстаппен.

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил сессию с 19-м временем, его напарник Лэнс Стролл показал 14-й результат.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Первая практика

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 1.17,613
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,079
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,088
4. Кими Райкконен («Феррари») — +0,335
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,423
6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,857
7. Ромен Грожан («Хаас») — +1,530
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,412
9. Карлос Сайнс («Рено») — +1,515
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,574
11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,739
12. Фернандо Алонсо («Макларен») — +2,077
13. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2,228
14. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2,399
15. Эстебан Окон («Форс Индия») — +2,452
16. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2,538
17. Серхио Перес («Форс Индия») — +2,546
18. Антонио Джовинацци («Заубер») — +2,680
19. Сергей Сироткин («Уильямс») +2,694
20. Маркус Эрикссон («Заубер») — +3,084.

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