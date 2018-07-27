Феттель стал лучшим во второй практике Гран-при Венгрии, Сироткин — 20-й
Пилот команды «Феррари» немец Себастьян Феттель показал лучшее время во второй свободной практике на двенадцатом этапе чемпионата «Формулы-1»
Пилот команды «Феррари» немец Себастьян Феттель показал лучшее время во второй свободной практике на двенадцатом этапе чемпионата «Формулы-1»
Феттель в пятницу стал первым с результатом 1 минута 16,834 секунды. Второе место занял пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен (+0,074 секунды), третье — его напарник по команде австралиец Даниэль Риккьярдо (+0,227).
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин (+2,936) показал 20-е время, а его партнер по команде канадец Лэнс Стролл (+2,811) — 18-е.
Третья свободная практика