Феттель стал лучшим во второй практике Гран-при Венгрии, Сироткин — 20-й

Феттель в пятницу стал первым с результатом 1 минута 16,834 секунды. Второе место занял пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен (+0,074 секунды), третье — его напарник по команде австралиец Даниэль Риккьярдо (+0,227).