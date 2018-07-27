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18:48 (мск), источник: Р-Спорт

Феттель стал лучшим во второй практике Гран-при Венгрии, Сироткин — 20-й

Пилот команды «Феррари» немец Себастьян Феттель показал лучшее время во второй свободной практике на двенадцатом этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Венгрии.

Источник: Reuters

Феттель в пятницу стал первым с результатом 1 минута 16,834 секунды. Второе место занял пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен (+0,074 секунды), третье — его напарник по команде австралиец Даниэль Риккьярдо (+0,227).

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин (+2,936) показал 20-е время, а его партнер по команде канадец Лэнс Стролл (+2,811) — 18-е.

Третья свободная практика Гран-при Венгрии пройдет в субботу.

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